BASF Aktie
|47,99EUR
|0,95EUR
|2,02%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für BASF von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Interne Maßnahmen und die Expansion in China überkompensieren die Nachfrageschwäche", schrieb Peter Spengler am Dienstag. Das strategische Transformations- und Effizienzprogramm zeige Wirkung./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Kaufen
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
47,45 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
47,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Analysen zu BASF
|10:10
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|07:19
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|06.03.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|10:10
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|07:19
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|06.03.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|10:10
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|07:19
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.03.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.03.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|47,97
|1,98%
