BASF Aktie

48,69EUR -1,00EUR -2,01%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

27.02.2026 12:34:24

BASF Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach der Telefonkonferenz zum Geschäftsbericht mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Während des Calls seien die Aktien angetrieben von Hoffnungen auf Wirtschaftserholung, Reform des Emissionshandels (ETS) und schnelleren Antidumping-Maßnahmen gestiegen, schrieb Katie Richards am Freitagvormittag. Die aktuelle Ausgangslage bleibe aber schwach. Sowohl der Free Cashflow als die Deckung der Dividende hingen von Sonderfaktoren ab. Der Ausblick für den chinesischen Verbundstandort in Zhanjiang bestätige ihren Pessimismus./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 10:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 10:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Underweight
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
48,34 € 		Abst. Kursziel*:
-17,25%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
48,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-17,85%
Analyst Name::
Katie Richards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BASF

