BASF Aktie
|47,76EUR
|-0,70EUR
|-1,44%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
02.03.2026 10:16:08
BASF Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei schwach gewesen und auch der operative Ergebnisausblick auf 2026 liege unter den Markterwartungen, schrieb Virginie Boucher-Ferte am Freitag./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
47,24 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,74%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
47,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,78%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BASF
|
27.02.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
27.02.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
27.02.26
|BASF-Aktie tiefer: Chemieriese erwartet 2026 operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau (dpa-AFX)
|
27.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
27.02.26
|XETRA-Handel DAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.02.26
|ROUNDUP 2/Rotstift und Kostendruck: BASF streicht 4.800 Stellen (dpa-AFX)
Analysen zu BASF
|10:16
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:16
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|47,72
|-1,53%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:11
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|10:52
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:33
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:32
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:28
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|10:18
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:17
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|10:17
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|10:16
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|10:14
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|10:14
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:13
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:13
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:13
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:35
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:00
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|07:32
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital