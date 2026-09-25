BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
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25.09.2026 13:53:28
BASF makes takeover approach for chemicals rival Evonik
Takeover of €12bn group would be significant step in consolidating Europe’s fragmented chemicals industryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu BASF
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|11.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|BASF Outperform
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|17.07.26
|BASF Outperform
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|16.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
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|25.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
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