BASF weitet Sparziel bis Ende 2026 um 200 Mio Euro aus

DOW JONES--BASF kommt mit seinem laufenden Sparprogramm schneller voran als geplant und rechnet bis Ende dieses Jahres mit einem um 200 Millionen Euro höheren jährlichen Einsparergebnis. "Bis Ende 2026 erwarten wir nun jährliche Kosteneinsparungen von 2,3 Milliarden Euro statt 2,1 Milliarden Euro", wie Finanzchef Dirk Elvermann bei der Bilanzvorlage laut Redetext sagte.

Per Ende 2025 wurde eine jährliche Kostensenkung von rund 1,7 Milliarden Euro erreicht. "Dies übersteigt unser ursprüngliches Einsparziel zu diesem Zeitpunkt um 100 Millionen Euro", so Elvermann. Die damit verbundenen Einmalkosten stiegen wegen höherer Rückstellungen für Abfindungen allerdings um rund 300 auf 700 Millionen Euro. Dafür werde man die Einmalkosten in diesem Jahr um 200 auf 300 Millionen Euro verringern.

Die Zahl der Beschäftigten sei bisher um 4.800 gesunken, wenn man den Aufbau von rund 1.000 Mitarbeitern am neuen chinesischen Verbundstandort nicht berücksichtige, so Elvermann. Zwischen Dezember 2023 und Dezember 2025 ging die Zahl der BASF-Führungskräfte um 11 Prozent zurück.

February 27, 2026 02:06 ET (07:06 GMT)