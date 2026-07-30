Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
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30.07.2026 07:19:39
Bausoftwareanbieter Nemetschek legt kräftig zu
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Nemetschek (Nemetschek SE) hat im zweiten Quartal trotz der schwachen Gesamtwirtschaft deutlich wachsen können. So stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf 327,7 Millionen Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 11,5 Prozent auf knapp 99 Millionen Euro zu. Währungsbereinigt wären die Zuwächse bei Erlös und Ergebnis noch etwas größer gewesen. Unter dem Strich machte Nemetschek mit 66 Millionen Euro rund ein Viertel mehr Gewinn und bestätigte die in dieser Woche um die Übernahme von HCSS angepasste Jahresprognose./men/zb
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