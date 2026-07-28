Nemetschek Aktie
|63,75EUR
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|5,46%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Softwarespezialist habe seine Jahresziele an die Übernahme des US-Anbieters HCSS angepasst, schrieb Joseph George in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bessere Margenentwicklung und der potenziell konservative Ausblick für HCSS seien kleine Pluspunkte, die den Aktienkurs stützen dürften./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
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Unternehmen:
Nemetschek SE
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
62,50 €
|
Abst. Kursziel*:
76,00%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
63,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
72,55%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
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