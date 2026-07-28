NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Softwarespezialist habe seine Jahresziele an die Übernahme des US-Anbieters HCSS angepasst, schrieb Joseph George in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bessere Margenentwicklung und der potenziell konservative Ausblick für HCSS seien kleine Pluspunkte, die den Aktienkurs stützen dürften./rob/edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:02 / BST



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