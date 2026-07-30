Nemetschek Aktie
|63,15EUR
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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Bausoftware-Konzern habe sich im zweiten Quartal beim Umsatz aus eigener Kraft besser entwickelt als erwartet, schrieb Joseph George in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der operative Gewinn (Ebitda) liege auf den ersten Blick zwar unter der Erwartung, doch erscheine die zugrunde liegende Entwicklung deutliche robuster./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:53 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
64,05 €
|
Abst. Kursziel*:
71,74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
63,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74,19%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
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