NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Quartalszahlen des Bausoftware-Spezialisten am 30. Juli dürften ein organisches Umsatzwachstum von knapp 14 Prozent belegen, schrieb Joseph George am Dienstag in seinem Ausblick. Margenseitig dürfte das Quartal im Rahmen der Saisonalität der jüngsten Investitionen der Kunden ein wenig schwächer aussehen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.