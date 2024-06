Bayer-Aktie: Barclays Capital vergibt Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach einer Telefonkonferenz mit Pharmavorstand Stefan Oelrich auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Manager habe sich optimistisch zur Wirkstoffentwicklung sowie zu den noch jungen Medikamente Nubeqa und Kerendia geäußert und habe die Widerstandsfähigkeit des Basisgeschäfts betont, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Da sich Bayer aus fundamentaler Sicht noch in der Anfangsphase seiner Turnaround-Story befindet, dürften die Anleger weitere Fortschritte in der Pharma-Pipeline abwarten wollen, bevor die Bewertung des Pharmasegments steigen werde.

Anleger zeigten sich um 08:13 Uhr bei der Bayer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 27,06 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 3,49 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via Frankfurt 374 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2024 sank die Aktie um 19,4 Prozent. Die kommenden Q2 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht.

