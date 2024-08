Bayer-Aktie in Rot: Bayer hat US-Zulassung für Menopause-Medikament Elinzanetant beantragt

Ein Antrag wurde jetzt bei der US-Gesundheitsbehörde FDA eingereicht, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer in Berlin mitteilte. Das Mittel wurde als nicht-hormonelle Alternative zur Behandlung sogenannter vasomotorischer Symptome (Hitzewallungen) bei Frauen in den Wechseljahren entwickelt.Die Bayer-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,09 Prozent leichter bei 27,47 Euro.

