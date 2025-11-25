Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Analyse im Fokus
|
25.11.2025 12:13:47
Neutral für Bayer-Aktie nach UBS AG-Analyse
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die jüngst vorgelegten Studienergebnisse zum Gerinnungshemmer Asundexian seien klar positiv für den Pharma- und Agrarchemiekonzern zu werten, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Bayer-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:57 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 30,14 EUR abwärts. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 13,72 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1 665 882 Bayer-Aktien. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2025 um 56,8 Prozent zu. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2026.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
