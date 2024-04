Bayer-Analyse: So bewertet UBS AG die Bayer-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer wegen gestiegener Unsicherheiten hinsichtlich der US-Rechtsstreitigkeiten von 34 auf 32 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Diese Unsicherheiten im Agrarchemie-Bereich des Konzerns dürften weiterhin auf der Aktie lasten und in einem höheren Bewertungsabschlag ihren Ausdruck finden, schrieb Analyst Jo Walton in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 15:03 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 27,26 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 17,39 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 2 089 202 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2024 18,9 Prozent ein. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzkennzahlen wird am 14.05.2024 erwartet.

