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02.10.2026 10:22:41
BBVA completes the first €1 billion of its new share buyback programme
BBVA has completed the first tranche of the extraordinary €2 billion share buyback programme it announced at the end of July. Between 5 August and 1 October 2026, the bank repurchased shares worth €1 billion.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
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