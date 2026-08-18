BBVA Aktie

25,00EUR 0,05EUR 0,20%
BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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18.08.2026 06:17:55

BBVA Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 23,70 auf 26,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen und mit Blick auf Aktienrückkäufe der Bank habe sie ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2028 erhöht, schrieb Marta Sanchez Romero am Montagabend. Diese lägen nun um 5 bis 6 Prozent über den Konsensschätzungen von Bloomberg./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 18:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
26,80 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
24,93 € 		Abst. Kursziel*:
7,50%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,20%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06:17 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
04.08.26 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 25,00 0,20% BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

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09:58 Basler Buy Warburg Research
09:42 grenke Buy Warburg Research
09:17 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
09:17 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
09:15 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:15 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:14 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:21 JOST Werke Buy Warburg Research
08:15 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
08:07 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:01 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
07:44 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:37 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:18 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:13 Hermès Sector Perform RBC Capital Markets
07:10 Sixt Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
06:59 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:58 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
06:44 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:38 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:33 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:17 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:17 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
06:08 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Verbund Equal weight Barclays Capital
17.08.26 Semperit buy Baader Bank
17.08.26 Vodafone Group Halten DZ BANK
17.08.26 SpaceX Buy UBS AG
17.08.26 freenet Kaufen DZ BANK
17.08.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
17.08.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Richemont Outperform Bernstein Research
17.08.26 Hermès Outperform Bernstein Research
17.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.08.26 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
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