BBVA Aktie
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WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
BBVA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 23,40 Euro auf "Neutral" belassen. Relativ gute Kursentwicklungen iberischer Banken spiegelten die solide Berichtssaison, gute Konjunkturanzeichen und aktuelle Inflationserwartungen wider, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwoch. Die Institute seien aber nicht immun gegen den jüngsten Anstieg der Anleiherenditen, doch dies sei eher bei Santander und BBVA wegen ihrer globalen Präsenz ein Thema./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Neutral
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
23,40 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24,51 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,53%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
24,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,61%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
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Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
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