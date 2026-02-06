BMW Aktie
Bernstein Research beurteilt BMW-Aktie mit Outperform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Treasury- und IR-Chef Stefan Richmann habe seine Botschaften klar und deutlich kommuniziert, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Schwerpunkt der Ausführungen habe auf den Selbsthilfemaßnahmen des Autobauers gelegen, um den schwierigen Rahmenbedingungen der Branche entgegenzuwirken.
Die BMW-Aktie wies um 17:18 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 88,38 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 30,12 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 502 218 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 5,1 Prozent zurück. Mit der Quartalsbilanzvorlage von BMW wird am 12.03.2026 gerechnet.
