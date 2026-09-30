BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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30.09.2026 18:24:00
BMW: Deutscher Autobauer will Management verschlanken
Um effizienter und kostengünstiger zu werden, plant BMW den Abbau von Stellen im Management. Zunächst soll es die Bereichsleiterebene treffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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