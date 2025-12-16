BMW Vz. Aktie
WKN: 519003 / ISIN: DE0005190037
|Bei Hauptversammlung
|
16.12.2025 15:41:40
BMW-Aktie niedriger: Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien voraus
Wie der Premiumautohersteller mitteilte, soll die Hauptversammlung im Mai die 1:1 Umwandlung beschließen. Geplant sei, die Umwandlung im Wege einer Satzungsänderung ohne Zuzahlungsverpflichtung der Vorzugsaktionäre durchzuführen.
Via XETRA notiert die BMW-Aktie zeitweise 1,34 Prozent tiefer bei 93,90 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: lexan / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|BMW Vz.
|92,00
|7,10%
