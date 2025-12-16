BMW-Aktie niedriger: Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien voraus

Wie der Premiumautohersteller mitteilte, soll die Hauptversammlung im Mai die 1:1 Umwandlung beschließen. Geplant sei, die Umwandlung im Wege einer Satzungsänderung ohne Zuzahlungsverpflichtung der Vorzugsaktionäre durchzuführen.

Via XETRA notiert die BMW-Aktie zeitweise 1,34 Prozent tiefer bei 93,90 Euro.

DOW JONES