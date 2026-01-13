Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
13.01.2026 17:00:02
Boeing beats Airbus order numbers for the first time this decade
Demand from countries rushing to buy US aircraft to curry favour with Trump administration boosts aviation groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
