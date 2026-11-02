Boeing Aktie
|153,80EUR
|0,28EUR
|0,18%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 230 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Aussagen des Flugzeugherstellers zum mittelfristig erwarteten Free Cashflow (FCF) seien enttäuschend, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitag. Gründe seien niedrigere Verkaufspreise und Kapitalausgaben im Zusammenhang mit Investitionen in den Produktionsstätten Seattle und Cahleston./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 230,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 171,55
|
Abst. Kursziel*:
34,07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 171,55
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,07%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|153,76
|0,16%
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|10:03
|Ryanair Overweight
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|10:00
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:58
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:51
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:49
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:42
|Gerresheimer Market-Perform
|Bernstein Research
|09:35
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|08:51
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:50
|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:27
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|06:27
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|RBC Capital Markets
|06:26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|FUCHS Overweight
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|30.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|AXA Buy
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|DZ BANK
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|RBC Capital Markets
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|UBS AG
|30.10.26
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|30.10.26
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|DZ BANK
|30.10.26
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|30.10.26
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|30.10.26
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|Bernstein Research
|30.10.26
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