Boeing Aktie
|156,54EUR
|3,02EUR
|1,97%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Boeing von 267 auf 216 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine Erholung der Flugzeugproduktion ziehe sich hin, schrieb Robert Czerwensky in einer am Montag vorliegenden Studie. Im dritten Quartal hätten aber ein Umsatzplus und der überraschend hohe Free Cashflow verdeutlicht, dass der Flugzeugbauer Fortschritte mache. Die Aktie habe nach ihrem Kurseinbruch Potenzial./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 17:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 17:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Kaufen
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 175,75
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 175,26
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Czerwensky
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
18:00
|Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
|
29.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
28.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
28.10.26
|Boeing-Aktie schwächer: Jefferies reduziert Ziel - ‘Buy’-Einstufung bleibt bestehen (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Start stärker (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.
|18:47
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07:27
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|18:47
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07:27
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|18:47
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07:27
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|156,54
|1,97%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:47
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|17:11
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|17:11
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:11
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:10
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|17:09
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:09
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:05
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:27
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|15:48
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|14:49
|Linde Halten
|DZ BANK
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|14:40
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|14:27
|DWS Group Buy
|UBS AG
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:23
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|13:40
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:27
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:40
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|12:32
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:20
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG