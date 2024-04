Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen

Um 09:12 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,56 Prozent nach oben auf 4 982,82 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,276 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,282 Prozent auf 4 969,00 Punkte an der Kurstafel, nach 4 955,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 4 988,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 969,00 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 15.03.2024, einen Stand von 4 986,02 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 15.01.2024, bei 4 454,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, einen Stand von 4 390,75 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,42 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 3,05 Prozent auf 202,40 EUR), Siemens (+ 2,36 Prozent auf 176,74 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,63 Prozent auf 3,34 EUR), UniCredit (+ 1,27 Prozent auf 34,45 EUR) und Allianz (+ 0,88 Prozent auf 264,30 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-1,17 Prozent auf 26,65 EUR), Eni (-0,85 Prozent auf 15,60 EUR), Deutsche Telekom (-0,19 Prozent auf 21,14 EUR), SAP SE (-0,01 Prozent auf 171,04 EUR) und BASF (+ 0,06 Prozent auf 51,68 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 399 185 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 389,714 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,99 zu Buche schlagen. Mit 9,89 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at