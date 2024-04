Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittwochmittag fester

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Um 12:09 Uhr springt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,34 Prozent auf 4 427,19 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 4 412,26 Punkte an der Kurstafel, nach 4 412,27 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 412,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4 429,48 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 2,18 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, den Wert von 4 395,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.01.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 121,90 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 24.04.2023, einen Wert von 4 074,47 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,19 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Reckitt Benckiser (+ 4,80 Prozent auf 44,54 GBP), Rio Tinto (+ 3,33 Prozent auf 54,94 GBP), UniCredit (+ 2,30 Prozent auf 35,27 EUR), Glencore (+ 2,18 Prozent auf 4,79 GBP) und BP (+ 1,49 Prozent auf 5,31 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Roche (-2,70 Prozent auf 223,50 CHF), UBS (-1,94 Prozent auf 25,27 CHF), Allianz (-0,89 Prozent auf 268,10 EUR), Zurich Insurance (-0,77 Prozent auf 450,30 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,60 Prozent auf 432,40 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 5 008 541 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 523,138 Mrd. Euro heraus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 6,33 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

