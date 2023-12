Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Der DAX gibt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,09 Prozent auf 16 672,33 Punkte nach. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,676 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,085 Prozent schwächer bei 16 673,30 Punkten, nach 16 687,42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 16 682,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 665,12 Punkten erreichte.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,068 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 22.11.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 957,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2023, stand der DAX noch bei 15 557,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.12.2022, lag der DAX noch bei 13 914,07 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 18,50 Prozent zu. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 003,28 Punkten. 13 976,44 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1,10 Prozent auf 11,54 EUR), BMW (+ 0,95 Prozent auf 100,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,62 Prozent auf 63,10 EUR), Covestro (+ 0,60 Prozent auf 53,52 EUR) und Fresenius SE (+ 0,60 Prozent auf 28,74 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen adidas (-6,19 Prozent auf 182,38 EUR), Zalando (-3,62 Prozent auf 22,07 EUR), Infineon (-0,53 Prozent auf 37,67 EUR), Sartorius vz (-0,41 Prozent auf 336,60 EUR) und Siemens Healthineers (-0,41 Prozent auf 52,92 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 396 176 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 162,822 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at