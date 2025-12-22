Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Porsche Automobil-Anlage unter der Lupe
|
22.12.2025 10:04:06
DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Porsche Automobil-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Porsche Automobil-Anteile an diesem Tag bei 50,12 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 199,521 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 980,85 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Papiers am 19.12.2025 auf 40,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -20,19 Prozent.
Jüngst verzeichnete Porsche Automobil eine Marktkapitalisierung von 12,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
