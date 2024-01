Börse Frankfurt: Gewinne im DAX

Am Mittag agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Der DAX klettert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,14 Prozent auf 16 965,37 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,714 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,293 Prozent fester bei 16 991,37 Punkten in den Handel, nach 16 941,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 16 999,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 949,16 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der DAX mit 16 751,64 Punkten gehandelt. Der DAX lag vor drei Monaten, am 30.10.2023, bei 14 716,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2023, bewegte sich der DAX bei 15 126,08 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,17 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 16 999,58 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Heidelberg Materials (+ 2,39 Prozent auf 87,38 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,24 Prozent auf 28,55 EUR), Brenntag SE (+ 0,96) Prozent auf 81,84 EUR), Siemens (+ 0,91 Prozent auf 168,86 EUR) und Infineon (+ 0,89 Prozent auf 33,82 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Sartorius vz (-2,91 Prozent auf 316,50 EUR), Merck (-2,70 Prozent auf 149,55 EUR), Zalando (-2,16 Prozent auf 19,23 EUR), Fresenius SE (-1,84 Prozent auf 26,62 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,73 Prozent auf 44,05 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 2 165 701 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 187,152 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,74 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at