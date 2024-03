Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start mit Kursplus

Am Montag erhöht sich der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,57 Prozent auf 13 985,37 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 115,543 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,391 Prozent fester bei 13 960,90 Punkten in den Montagshandel, nach 13 906,54 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 13 987,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 956,96 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, notierte der SDAX bei 13 882,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 576,47 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, einen Stand von 12 773,39 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 1,19 Prozent zu. Bei 14 067,87 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Varta (+ 3,89 Prozent auf 14,28 EUR), AUTO1 (+ 2,27 Prozent auf 4,29 EUR), Schaeffler (+ 1,90 Prozent auf 6,44 EUR), Hypoport SE (+ 1,69 Prozent auf 217,20 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,58 Prozent auf 16,99 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil SYNLAB (-2,12 Prozent auf 11,55 EUR), pbb (-0,74 Prozent auf 4,56 EUR), Dermapharm (-0,50 Prozent auf 35,84 EUR), SCHOTT Pharma (-0,50 Prozent auf 40,20 EUR) und STRATEC SE (-0,46 Prozent auf 43,20 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die pbb-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 63 675 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX mit 16,450 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,71 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at