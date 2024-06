Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain

Der TecDAX kam am zweiten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Schlussendlich beendete der TecDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 3 304,95 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 512,968 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,002 Prozent fester bei 3 300,69 Punkten in den Handel, nach 3 300,63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 306,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 266,42 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wies der TecDAX 3 437,37 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 25.03.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 420,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, lag der TecDAX bei 3 152,64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 sank der Index bereits um 0,591 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 175,55 Punkten.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Eckert Ziegler (+ 7,19 Prozent auf 48,88 EUR), Nemetschek SE (+ 3,27 Prozent auf 91,55 EUR), EVOTEC SE (+ 2,74 Prozent auf 8,83 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,77 Prozent auf 57,60 EUR) und SAP SE (+ 1,26 Prozent auf 181,72 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-2,53 Prozent auf 27,70 EUR), Sartorius vz (-2,40 Prozent auf 219,40 EUR), Energiekontor (-2,37 Prozent auf 65,90 EUR), JENOPTIK (-2,28 Prozent auf 26,54 EUR) und Nagarro SE (-1,95 Prozent auf 75,45 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7 569 337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 211,338 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,65 erwartet. Im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die höchste Dividendenrendite.

