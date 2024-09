Börse Frankfurt in Rot: Das macht der LUS-DAX mittags

Um 12:24 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,52 Prozent schwächer bei 18 498,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 409,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 597,00 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 06.08.2024, den Stand von 17 317,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.06.2024, wies der LUS-DAX 18 632,00 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 06.09.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 734,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,48 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 993,50 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 2,29 Prozent auf 240,90 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,32 Prozent auf 269,00 EUR), Symrise (+ 1,01 Prozent auf 119,70 EUR), Deutsche Börse (+ 0,74 Prozent auf 204,80 EUR) und EON SE (+ 0,42 Prozent auf 13,22 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Siemens Energy (-2,47 Prozent auf 24,92 EUR), Fresenius SE (-2,34 Prozent auf 33,01 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,96 Prozent auf 484,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,56 Prozent auf 93,34 EUR) und Zalando (-1,38 Prozent auf 22,18 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 1 730 383 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 225,811 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

