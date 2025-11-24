Deutsche Bank AG: Symrise-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise von 90 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt habe sich inzwischen ihrer Skepsis für die Chemiebranche weiter angenähert, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Analyse. Sie betonte, dass sie für die Zykliker aber immer noch unter dem Konsens liegt. Die Branchenbewertung spreche zwar zunehmend für eine gewisse Kapitulation. In einigen Chemiebereichen drohe allerdings eine Existenzkrise und an positiven Aspekten fehle es, sodass sich die Branche zunächst bestenfalls seitwärts bewegen dürfte. Boucher-Ferte setzt daher vor allem auf Defensive wie Air Liquide, Akzo, Givaudan, IMCD, Novonesis und Kerry.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Symrise-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Mit einem Kurs von 70,82 EUR zeigte sich die Symrise-Aktie im XETRA-Handel um 12:11 Uhr kaum verändert. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 17,20 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 88 995 Symrise-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2025 fiel die Aktie um 30,2 Prozent. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

