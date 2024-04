Börse Frankfurt in Rot: TecDAX gibt am Nachmittag nach

Am Dienstag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,78 Prozent tiefer bei 3 283,48 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 507,100 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,006 Prozent leichter bei 3 309,04 Punkten, nach 3 309,23 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3 278,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 316,33 Punkten lag.

TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, den Wert von 3 454,38 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, stand der TecDAX noch bei 3 353,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, wurde der TecDAX mit 3 268,84 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,24 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 2,91 Prozent auf 84,85 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,50 Prozent auf 47,15 EUR), MorphoSys (+ 0,99 Prozent auf 66,30 EUR), Infineon (+ 0,63 Prozent auf 33,01 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,57 Prozent auf 9,68 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-3,43 Prozent auf 49,20 EUR), freenet (-3,40 Prozent auf 26,14 EUR), Sartorius vz (-3,19 Prozent auf 282,50 EUR), 1&1 (-2,59 Prozent auf 16,56 EUR) und HENSOLDT (-2,32 Prozent auf 37,02 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 723 553 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 203,097 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent an der Spitze im Index.

