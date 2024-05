Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

So performte der TecDAX am Mittwoch zum Handelsende.

Am Mittwoch notierte der TecDAX via XETRA letztendlich 0,32 Prozent schwächer bei 3 348,50 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 501,354 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 359,57 Zählern und damit 0,011 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 359,21 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 370,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 338,89 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 2,51 Prozent zu. Vor einem Monat, am 08.04.2024, lag der TecDAX noch bei 3 396,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 403,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 280,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,719 Prozent nach oben. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 9,14 Prozent auf 27,70 EUR), HENSOLDT (+ 2,76 Prozent auf 38,02 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,97 Prozent auf 49,25 EUR), Nordex (+ 1,67 Prozent auf 13,99 EUR) und SAP SE (+ 1,20 Prozent auf 176,46 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil SMA Solar (-6,72 Prozent auf 46,62 EUR), Carl Zeiss Meditec (-5,77 Prozent auf 93,90 EUR), CompuGroup Medical SE (-4,87 Prozent auf 27,72 EUR), Bechtle (-3,57 Prozent auf 44,34 EUR) und CANCOM SE (-3,32 Prozent auf 29,10 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 7 268 961 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 200,156 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Die 1&1-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at