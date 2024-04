Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Dienstagshandels leichter

Am Dienstag tendierte der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,84 Prozent schwächer bei 14 173,98 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 118,286 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,087 Prozent fester bei 14 307,03 Punkten in den Handel, nach 14 294,62 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 14 416,09 Punkte, das Tagestief hingegen 14 154,95 Zähler.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 857,04 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.01.2024, den Stand von 13 821,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, mit 13 155,25 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,55 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 441,67 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 230,25 Zählern.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit IONOS (+ 11,50 Prozent auf 23,75 EUR), Energiekontor (+ 4,21 Prozent auf 66,80 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 2,99 Prozent auf 3,45 EUR), Klöckner (+ 1,93 Prozent auf 6,88 EUR) und NORMA Group SE (+ 1,92 Prozent auf 17,56 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil STRATEC SE (-6,34 Prozent auf 37,65 EUR), Grand City Properties (-5,57 Prozent auf 10,01 EUR), Varta (-4,96 Prozent auf 14,07 EUR), Hypoport SE (-4,75 Prozent auf 224,60 EUR) und pbb (-4,57 Prozent auf 4,72 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Aktuell weist die pbb-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 792 478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 16,670 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 7,05 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at