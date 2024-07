Börse Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zu

Um 12:10 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 0,24 Prozent auf 3 309,09 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 528,376 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,169 Prozent auf 3 295,62 Punkte an der Kurstafel, nach 3 301,19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 286,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 309,74 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,514 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 26.06.2024, lag der TecDAX noch bei 3 328,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.04.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 322,49 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 26.07.2023, einen Wert von 3 234,15 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 sank der Index bereits um 0,466 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 4,18 Prozent auf 74,80 EUR), AIXTRON SE (+ 2,99 Prozent auf 20,16 EUR), Nordex (+ 2,71 Prozent auf 14,00 EUR), Infineon (+ 1,44 Prozent auf 30,92 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 1,17 Prozent auf 60,70 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Siltronic (-1,44 Prozent auf 75,05 EUR), Kontron (-1,23 Prozent auf 19,32 EUR), CANCOM SE (-0,94 Prozent auf 31,78 EUR), HENSOLDT (-0,78 Prozent auf 33,24 EUR) und Energiekontor (-0,76 Prozent auf 65,00 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 095 161 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 226,091 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Im TecDAX weist die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

