Börse Frankfurt: TecDAX zum Start in Rot

Der TecDAX verliert am Montag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Montag gibt der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,75 Prozent auf 3 383,22 Punkte nach. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 512,885 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,509 Prozent schwächer bei 3 391,57 Punkten in den Handel, nach 3 408,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 381,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 393,56 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 19.01.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 267,74 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 107,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, wies der TecDAX 3 268,12 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,76 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 436,25 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 1,53 Prozent auf 34,52 EUR), freenet (+ 0,92 Prozent auf 24,26 EUR), PNE (+ 0,75 Prozent auf 13,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,52 Prozent auf 22,30 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 0,51 Prozent auf 31,48 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Bechtle (-2,48 Prozent auf 48,01 EUR), Siltronic (-2,23 Prozent auf 87,50 EUR), Sartorius vz (-1,54 Prozent auf 332,50 EUR), CANCOM SE (-1,31 Prozent auf 28,62 EUR) und SMA Solar (-1,29 Prozent auf 53,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 274 377 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 193,094 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

