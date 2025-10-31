TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden freenet-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des freenet-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,21 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die freenet-Aktie investiert hat, hat nun 6,577 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2025 gerechnet (26,84 EUR), wäre die Investition nun 176,52 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,52 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von freenet belief sich jüngst auf 3,17 Mrd. Euro. freenet-Papiere wurden am 03.12.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der freenet-Aktie wurde der Erstkurs mit 68,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at