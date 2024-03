Börse London: FTSE 100 präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer

Anleger in London treten derzeit den Rückzug an.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,61 Prozent schwächer bei 7 636,45 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,394 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 683,02 Punkte an der Kurstafel, nach 7 683,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 693,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 620,37 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 0,906 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, lag der FTSE 100 bei 7 635,09 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 28.11.2023, mit 7 455,24 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 28.02.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 876,28 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 1,10 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 7 764,37 Punkte. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Rolls-Royce (+ 2,23 Prozent auf 3,67 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,77 Prozent auf 1,17 GBP), NatWest Group (+ 1,50 Prozent auf 2,37 GBP), HSBC (+ 1,44 Prozent auf 6,12 GBP) und Barclays (+ 1,33 Prozent auf 1,69 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil StJamess Place (-21,95 Prozent auf 4,85 GBP), Reckitt Benckiser (-12,61 Prozent auf 51,02 GBP), Smith Nephew (-5,66 Prozent auf 10,51 GBP), Taylor Wimpey (-4,98 Prozent auf 1,34 GBP) und Unite Group (-3,53 Prozent auf 9,43 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vodafone Group-Aktie. 50 884 992 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 185,996 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,49 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,93 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at