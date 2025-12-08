AstraZeneca Aktie
|156,05EUR
|1,60EUR
|1,04%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Astrazeneca von 14000 auf 16000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser setzte die Aktien im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag auch auf die "Analyst Focus List" mit den insgesamt besten Anlageideen der Investmentbank. Bei Astrazeneca und Novartis gebe es wohl die meisten Nachrichten aus der Forschungspipeline von allen Pharmakonzernen - mit den größten Erfolgschancen. Zudem verwies er auf Bayer, wo Verbesserungen in Pharma- sowie im Agrargeschäft von der Aktienbewertung nicht ausreichend reflektiert würden./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
135,92 £
|
Abst. Kursziel*:
17,72%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
136,25 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,43%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten
|
12:26
|Handel in London: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
10:04
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AstraZeneca-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in London: FTSE 100 beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in London: FTSE 100 sackt zum Ende des Freitagshandels ab (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Optimismus in Europa: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen
|07:15
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:15
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:15
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|156,05
|1,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:02
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12:52
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|12:51
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|12:51
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|12:44
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:26
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|11:23
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|11:15
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:12
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:11
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:06
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|11:04
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|11:04
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|10:55
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|10:49
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|08:52
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|08:38
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|08:38
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:38
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|08:37
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:31
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:30
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|08:28
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08:16
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:03
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:50
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:49
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:49
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|07:47
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:47
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:46
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research