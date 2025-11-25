AstraZeneca Aktie
|158,00EUR
|-0,60EUR
|-0,38%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 10500 Pence belassen. Die aktuellen Verschreibungstrends signalisierten für die Markterwartungen etwas Luft nach oben für Imfinzi, Calquence, Farxiga und Symbicort und etwas Luft nach unten für Lynparza, Enhertu und Tagrisso, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
105,00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
138,94 £
|
Abst. Kursziel*:
-24,43%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
138,90 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24,41%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
