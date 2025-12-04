AstraZeneca Aktie

154,85EUR -0,10EUR -0,06%
AstraZeneca

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

04.12.2025 18:33:17

AstraZeneca Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach einem Treffen mit dem Onkologie-Chef für Europa und Kanada auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18400 Pence belassen. Die Medikamenten-Pipeline des Pharmakonzerns stehe gut da, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 09:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 09:22 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

