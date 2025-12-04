AstraZeneca Aktie
|154,85EUR
|-0,10EUR
|-0,06%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
04.12.2025 18:33:17
AstraZeneca Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach einem Treffen mit dem Onkologie-Chef für Europa und Kanada auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18400 Pence belassen. Die Medikamenten-Pipeline des Pharmakonzerns stehe gut da, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 09:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 09:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
184,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
135,14 £
|
Abst. Kursziel*:
36,16%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
135,14 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,16%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
