WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Der Pharmakonzern dürfte ein solides Quartal hinter sich haben, schrieb Richard Vosser in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Zahlen. Seine Gewinnprognose (Core EPS) für das Schlussviertel 2025 liege 1 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 22:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
