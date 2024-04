Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Am Abend zeigten sich die Börsianer in London optimistisch.

Am Donnerstag verbuchte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,37 Prozent auf 7 877,05 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,476 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 847,99 Punkte an der Kurstafel, nach 7 847,99 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 7 845,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 898,77 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 1,48 Prozent nach. Vor einem Monat, am 18.03.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 722,55 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.01.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 459,09 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.04.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 909,44 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 2,01 Prozent. Bei 8 044,98 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Prudential (+ 4,42 Prozent auf 7,23 GBP), Standard Chartered (+ 2,86 Prozent auf 6,62 GBP), Beazley (+ 2,84 Prozent auf 6,70 GBP), easyJet (+ 2,28 Prozent auf 5,30 GBP) und Barclays (+ 2,25 Prozent auf 1,84 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Rentokil Initial (-7,61 Prozent auf 4,13 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-2,86 Prozent auf 91,80 GBP), BAE Systems (-2,50 Prozent auf 12,87 GBP), Experian (-2,29 Prozent auf 32,06 GBP) und Burberry (-2,09 Prozent auf 11,22 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 81 466 051 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 212,276 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,31 erwartet. Mit 11,26 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at