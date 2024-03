Börse Paris in Grün: CAC 40 steigt am Mittag

Das macht das Börsenbarometer in Paris aktuell.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,35 Prozent fester bei 8 190,11 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,539 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,022 Prozent fester bei 8 163,19 Punkten, nach 8 161,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 204,28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 155,69 Punkten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 2,56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.02.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 743,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.12.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 596,91 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.03.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 6 885,71 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,75 Prozent. 8 218,07 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. 7 281,10 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 38 192 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 432,616 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,30 erwartet. Engie (ex GDF Suez) lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,85 Prozent.

Redaktion finanzen.at