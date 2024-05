Börse Wien: ATX Prime fester

Kaum verändert zeigt sich der ATX Prime am Montag.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,05 Prozent fester bei 1 845,85 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 1 844,93 Punkten, nach 1 844,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 841,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 848,42 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 1 781,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 697,43 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, einen Stand von 1 604,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 7,69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 850,89 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Addiko Bank (+ 8,16 Prozent auf 18,55 EUR), FACC (+ 4,75 Prozent auf 7,05 EUR), Lenzing (+ 2,73 Prozent auf 35,70 EUR), DO (+ 1,61 Prozent auf 151,60 EUR) und PORR (+ 1,55 Prozent auf 14,44 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-2,05 Prozent auf 16,75 EUR), Semperit (-1,37 Prozent auf 11,54 EUR), ZUMTOBEL (-1,34 Prozent auf 5,90 EUR), Raiffeisen (-1,30 Prozent auf 17,52 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,20 Prozent auf 115,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 213 568 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 24,719 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

