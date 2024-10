Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Handelsstart mit Kursplus

Am fünften Tag der Woche geht es für den ATX Prime erneut nach oben.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:13 Uhr um 0,05 Prozent stärker bei 1 802,29 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 1 801,41 Punkte an der Kurstafel, nach 1 801,33 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 803,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 799,81 Einheiten.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 0,031 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 11.09.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 774,58 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 11.07.2024, bei 1 844,77 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 11.10.2023, einen Wert von 1 595,92 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 5,15 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit CA Immobilien (+ 2,25 Prozent auf 26,40 EUR), Rosenbauer (+ 1,17 Prozent auf 34,60 EUR), FACC (+ 1,11 Prozent auf 6,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,67 Prozent auf 30,15 EUR) und BAWAG (+ 0,44 Prozent auf 69,05 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Kapsch TrafficCom (-2,03 Prozent auf 7,72 EUR), Semperit (-1,71 Prozent auf 11,50 EUR), AMAG (-1,26 Prozent auf 23,50 EUR), Vienna Insurance (-0,68 Prozent auf 29,05 EUR) und PORR (-0,67 Prozent auf 14,72 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die FACC-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 24 000 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 25,570 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. OMV-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,25 Prozent gelockt.

