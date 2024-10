Börse Wien in Rot: ATX Prime verbucht am Dienstagmittag Abschläge

Um 12:10 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,99 Prozent schwächer bei 1 779,57 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 1 797,22 Punkte an der Kurstafel, nach 1 797,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 1 801,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 775,90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 806,41 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 22.07.2024, mit 1 846,27 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, mit 1 528,17 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 3,82 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 889,08 Punkte. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 2,03 Prozent auf 35,10 EUR), DO (+ 0,83 Prozent auf 146,20 EUR), PORR (+ 0,81 Prozent auf 15,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,72 Prozent auf 5,60 EUR) und Semperit (+ 0,70 Prozent auf 11,48 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-6,11 Prozent auf 8,30 EUR), Polytec (-3,40 Prozent auf 2,56 EUR), Verbund (-2,71 Prozent auf 75,45 EUR), BAWAG (-2,48 Prozent auf 68,80 EUR) und Telekom Austria (-2,34 Prozent auf 7,93 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die IMMOFINANZ-Aktie. 69 707 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 26,855 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

