Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Zurich Insurance-Investmentbeispiel
|
22.12.2025 10:04:06
SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zurich Insurance von vor 5 Jahren verdient
Am 22.12.2020 wurde das Zurich Insurance-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zurich Insurance-Anteile betrug an diesem Tag 364,20 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zurich Insurance-Aktie investiert, befänden sich nun 2,746 Zurich Insurance-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Zurich Insurance-Anteile wären am 19.12.2025 1 640,31 CHF wert, da der Schlussstand 597,40 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 64,03 Prozent.
Zurich Insurance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 85,00 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
