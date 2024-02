Börse Zürich: SLI verbucht Abschläge

Wenig verändert zeigt sich der SLI am Mittag.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,12 Prozent leichter bei 1 851,93 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 853,19 Zählern und damit 0,057 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 854,24 Punkte).

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 849,80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 855,44 Punkten erreichte.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 0,939 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 760,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.11.2023, stand der SLI noch bei 1 707,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.02.2023, notierte der SLI bei 1 780,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,01 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 857,74 Punkte. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit ams (+ 1,50 Prozent auf 2,09 CHF), Sika (+ 1,45 Prozent auf 259,10 CHF), Sandoz (+ 1,00) Prozent auf 28,34 CHF), Swatch (I) (+ 0,80 Prozent auf 214,30 CHF) und VAT (+ 0,68 Prozent auf 431,40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Temenos (-2,51 Prozent auf 60,68 CHF), Novartis (-1,41 Prozent auf 89,49 CHF), Richemont (-0,81 Prozent auf 134,70 CHF), Roche (-0,80 Prozent auf 230,35 CHF) und Logitech (-0,78 Prozent auf 76,32 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 852 423 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,948 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

