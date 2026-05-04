SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
04.05.2026 15:52:00
Bösartige npm-Pakete: SAP-Software kompromittiert
Mehrere npm-Pakete von SAP waren einer Supply‑Chain‑Attacke ausgesetzt. Dahinter steckt die Hackergruppe TeamPCP, sagen Sicherheitsforscher.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE
|
04.05.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
04.05.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
04.05.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
04.05.26
|Schwacher Handel: DAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
04.05.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|29.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|SAP Buy
|UBS AG
|27.04.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|SAP Buy
|UBS AG
|27.04.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|SAP Buy
|UBS AG
|27.04.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|148,78
|0,90%
|SAP SE (spons. ADRs)
|147,00
|0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger halten die Füße still -- DAX etwas höher -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag wenig Bewegung zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt kommt nicht aus der Deckung. Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.